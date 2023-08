Ancona | entra un ladro in casa | 12enne coraggiosa mette in salvo i nonni e fa arrestare il malvivente

(Di sabato 19 agosto 2023)ha la sua eroina. Si tratta di una ragazzina di 12 anni, che ha fattounto nelladove abita con i genitori e i. Ha trovato ilinche stava già facendo incetta di gioielli e oggetti preziosi, ma non si è fatta prendere dal panico. Con sangue freddo e una prontezza di spirito fuori dal comune ha messo prima ine, poi, ha fattol’uomo.insalva iIl, un 50enne che abita non molto distante – ricostruisce Tpi.it– ha rotto una porta-finestra e si è intrufolato al piano terra dell’abitazione. ...

L'episodio è avvenuto nella mattina di mercoledì 16 agosto ad, quando la 12enne si trovava da sola in casa con i nonni , che abitano al piano di sotto. Il ladro, che si è riuscito a ...L'ricomincia da dove aveva finito (Donadel), ha migliorato il punto debole di un anno fa (la ... Gente come Huijsen, Hasa, Da Graca, l'ex cesenate Turicchia e soprattutto Yildiz non c'nulla ...A Cesena termina 1 - 1, rete di Inzaghi, ma i titoli sono tutti per Kakà, chenella ripresa. ... Il 1° settembre 2003 il Milan apre il suo campionato in trasferta ad. Si gioca di lunedì ...

Ancona, entra in casa per rubare: una bambina di 12 anni lo fa arrestare la Repubblica

Una 12enne ha fatto arrestare un ladro che si era intrufolato nella casa in cui lei e i genitori vivono con i nonni ad Ancona. La ragazzina, che non si è fatta prendere dal panico una volta visto il ...Il nuovo allenatore della nazionale porterà con sé Domenichini, Baldini e Sinatti. Da verificare le posizioni di Bollini e Oriali ...