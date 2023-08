Amedeo Goria | “Alle donne non davo i voti | mettevo dei segni per indicare il tipo di rapporto”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 19 agosto 2023) Qualche giorno fa, sulle pagine del “Corriere della Sera”, Maria Teresa Ruta ha svelato come ha scoperto dei tradimenti del suo ex marito. “Trovando scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Jeannette o Jasmine – ha raccontato – E poi la famosa agendina nera di cui favoleggiavano i colleghi. La nascondeva, un giorno l’ho vista. C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro. Ma a voltefaceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile”.(Foto Instagram) “Capita che qualcuna mi chieda: ‘Ti ricordi di me? Ho dormito da ...