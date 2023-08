Alvaro Martin campione del mondo nella 20 km di marcia

(Di sabato 19 agosto 2023) AGI - Parla spagnolo la prima medaglia d'oro dei Campionati mondiali di atletica leggera di Budapest. A conquistarla è stato, trionfatore20 chilometri diche ha visto ben tre atleti scendere sotto l'ora e 18 minuti. Il 29enne iberico ha fatto ritornare la Spagna sul tetto deldella 20 km dopo otto anni.dopo una gara caratterizzata a lungo dalla pioggia si è imposto con l'ottimo crono di 1 ora 17'32 precedendo di appena sette secondi lo svedese Perseus Karlstroem (bronzo nelle ultime due edizioni e oggi al record nazionale) e il brasiliano Caio Bonfim che ha concluso in 1 ora 17'47 e anche lui al primato nazionale. Quarto il canadese Evan Dunfee (1 ora 18'03). Miglior azzurro al traguardo Francesco Fortunato (1 ora 19'01). Massimo Stano, il ...

