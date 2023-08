Aluletta fa il pieno con i Nomadi | grande musica per i 60 anni di carriera della band VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Auletta (Sa). Sold out ieri sera in piazza ad Auletta dove in occasione dei festeggiamenti in onore di San Donato Da Ripacandida, santo protettorecittadina salernitana, si sono esibiti iin concerto. Laè andata in scena nel Tanagro con la presentazione del nuovo albumstoricale italiana che quest’anno festeggia sessant’di. L’eventole, organizzato dal comitato festeggiamenti San Donato di Auletta, ha concluso e chiuso un mese di festeggiamenti civili e religiosi in onore del santo patrono protettorecittà. Una devozione millenaria quella a San Donato da Ripacandida nella città di Auletta che come ...