Allegri si espone | “Vi racconto la differenza fra Napoli e Juventus”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 agosto 2023) Con la Serie A ritornano anche le conferenze stampa pre-match da parte degli allenatori. Protagonista di oggi Massimiliano, intervenuto anche sul. Non solo ilsta per tornare in campo sui terreni da gioco di Serie A. 19, 20 e 21 agosto saranno giorni caldissimi per ogni club del nostro campionato italiano, pronti a dimostrare di essere all’altezza del torneo già dai primi 90 minuti. In campo e fuori, torneranno a riecheggiare i mille urli di battaglia da parte dei membri di ogni club, come quelli lanciati dagli allenatori durante il corso delle conferenze stampa pre-match. Protagonista indiscusso di oggi, Max, cui dichiarazioni hanno donato attenzione anche aldi Rudi Garcia.sul, le parole del tecnico della ...