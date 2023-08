Allegri | «Non giocare la Champions non è una bella cosa | l’avevamo conquistata sul campo»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 agosto 2023) Conferenza stampa dialla vigilia di Udinese-Juventus in programma domani sera alle 20.45. La Juventus, con questa rosa, è pronta per la corsa scudetto? «Innanzitutto per quando riguarda il mercato ci pensa la società. La società è vigile su quello che dobbiamo fare. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione ma soprattutto per come sta lavorando il gruppo che sta lavorando molto bene. Dove possiamo arrivare lo vedremo strada facendo. La squadra ha ampi margini di miglioramento. Dovremo essere bravi ad arrivare ad aprile ed essere nelle prime quattro posizioni». Non partecipare alle coppe è un vantaggio? «Non so se è un vantaggio o uno svantaggio. Se è un vantaggio lo vedremo. So solamente unache tecnicamente cambia il modo di lavorare perché giocheremo una volta alla settimana e avremo più tempo per preparare le partite. ...