Allegri non ci sta | salta l’affare con la Juve | la spunta un’altra Big

Leggi su rompipallone

(Di sabato 19 agosto 2023) Tifosi delladelusi,entra in una nuova fase. C’è una big in Europa che rovina i piani dei bianconeri. Il calciomercato prosegue e manca ormai poco all’inizio della Seria A. Le big si preparano ad affrontare una stagione difficile, dove bisogna inseguire il Napoli campione in carica e provare a scalzare gli azzurri che in questi mesi non hanno perso colpi. Sono rimasti Osimhen e Kvaratskhelia, giocatori che sono stati fondamentali per la vittoria dello Scudetto, mentre è andato via Kim Min-Jae volato al Bayern Monaco. Altre squadre, invece, hanno perso dei colpi importanti. Il Milan, ad esempio, non potrà più contare più su giocatori come Brahim Diaz e Ibrahimovic, l’Inter invece ha perso Onana, Škriniar ma anche Romelu Lukaku. Proprio quest’ultimo è al centro del chiacchiericcio mediatico ormai da settimane. Sull’attaccante belga, ...