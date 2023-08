Allegri e la Juve ripartono “Dobbiamo tornare in Champions”

Come annunciato dain conferenza stampa, Kean non sarà convocato per la trasferta friulana a causa di una botta presa nei giorni scorsi e non ancora smaltita. Juventus, fuori Kean e dubbio ...Commenta per primo Moise Kean non ci sarà con l'Udinese nella prima dellain campionato. A rivelarlo è stato, in conferenza stampa. Queste le parole dell'allenatore: 'Abbiamo Milik , abbiamo Kean che purtroppo ha preso un colpo e domani non sarà a disposizione ......il match in campionato in calendario per la prima giornata della Serie A 2023 - 2024 'Laha ampi margini di miglioramento. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nelle prime 4'. Massimiliano...

Allegri, conferenza Udinese-Juventus: Pogba, Yildiz e la favorita scudetto Tuttosport

TORINO (ITALPRESS) – Massimiliano Allegri e la sua Juventus sono pronti a ripartire. Il primo obiettivo dei bianconeri, dichiarato dal tecnico in conferenza stampa, è “tornare in Champions”. “La ...La stagione è al via per la Juventus: domani i bianconeri vanno a Udine per affrontare la squadra di Sottil nella prima partita di campionato. Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it Allegri ha il ...