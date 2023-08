Allarme nelle spiagge italiane | “Fate attenzione” Cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di sabato 19 agosto 2023) Ogni anno sentiamo parlare di meduse nei nostri mari. In queste settimane l’arriva dalledel Salento. Numerose sono state le segnalazioni da parte dei bagnanti “, il mare è pieno“. “Non allontanatevi troppo”, l’ avvertimento dei genitori ai più piccoli. Da San Vito fino alle acque di San Pietro in Bevagna, nella provincia di Taranto, l’invasione della “Pelagia noctiluca” (conosciuta anche come medusa luminosa, ndr) ha reso difficili le vacanze dei turisti: qualcuno si è attrezzato con retini e secchielli per “catturarle” e portarle lontano dalla riva, altri, invece, sono stati vittime dei celenterati. Qualcuno per non rischiare ha preferito rimanere sotto l’ombrellone. L’importante, stando a ciò che ricordano gli esperti, è non ucciderle, poiché costituisce un reato. Allora come ...