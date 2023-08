Alessandro Orrei protagonista di ‘Un cuore | due colori’ | il nuovo corto in corsa ai David di Donatello 2024 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue ragazzi agli antipodi, divisi da fedi calcistiche che li pongono in continua competizione, appartenenti a contesti sociali e culturali differenti, sullo sfondo di una Napoli che si appresta a festeggiare uno dei traguardi più desiderati degli ultimi 33 anni. Gennaro è di umili origini, vive con i suoi genitori in uno dei quartieri più popolari e iconici della città, i Quartieri Spagnoli; mentre Lorenzo proviene da una famiglia agiata di Posillipo. I ragazzi si sfideranno in una partita di calcetto, vestendo i colori delle loro squadre del: il Napoli e la Juventus. Ma il match non li vedrà totalmente contrapposti, poiché Gennaro a causa di una malformazione cardiaca è costretto a vestire i panni dell’arbitro, lasciando agli altri la possibilità di giocare con la maglia azzurra. Una storia che ci mostra il lato umano dello sport: due ...