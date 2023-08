(Di sabato 19 agosto 2023) Carlossi salva ancora. Non convince, rischia contro Max, australiano dal tennis offensivo e dall'inafferrabile diritto in slice, ma alla fine vince ancora lui. Il murciano, impegnato ...

LIVE SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONIsfiderà Hurkacz per la finale A due vittorie dal terzo titolo stagionale in un Masters 1000,...... il suo tiro cross taglia l'area piccola e sisul fondo. Al 67' evidente il tocco con il ... Javi Hernandez; Aleajo,, San Emeterio, Darwin; Chris Ramos; Roger Martí. A disposizione: David ...A meno cheo Medvedev non decidano di buttarlo giù dal trono. Ma se queste son le premesse, difficile che possa accadere nell'arco di sole ...

Alcaraz spegne il sogno di Purcell Tiscali

Carlos Alcaraz si salva ancora. Non convince, rischia contro Max Purcell, australiano dal tennis offensivo e dall'inafferrabile diritto in slice, ...Jannik supera l'ostacolo Paul con un doppio 6-4 e alle ore 22 sfida l'australiano che ha sempre battuto nei quattro precedenti ...