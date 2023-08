Alberto Matano | “Ho avuto relazioni con ragazze prima di incontrare il mio attuale marito”

Subito dopo Il Paradiso delle signore 8 (la cui messa in onda è in programma fino a maggio 2024) ci sarà spazio per la nuova edizione de La vita in diretta condotto da. Affari Tuoi ...La giornalista si sfiderà con La vita in diretta dimentre quest'ultimo in una recente intervista ha speso parole al miele per l'ex rivale Barbara D'Urso. Pomeriggio Cinque per anni è ...... francesco totti francesco totti e noemi bocchi vacanza noemi bocchi totti e noemi Articolo precedente ''Ho sentito un calcio nello stomaco'': il conduttore de 'La Vita in Diretta'...

Alberto Matano: «Ho avuto relazioni con donne prima di sposare Riccardo. Figli No, ho già dei nipoti fantasti ilmessaggero.it

Alberto Matano si prepara a una nuova stagione televisiva. Con lui La Vita in Diretta ha cambiato marcia e si prepara a una nuova sfida, quella con Myrta Merlino, che sarà alla guida di Pomeriggio ...Il 50enne ha raccontato del suo naturale orientamento affettivo. Lo scorso anno si è anche sposato con il compagno Riccardo ...