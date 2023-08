Alberto Angela picchiato per ore | Purtroppo il sequestro è stato fulmineo | ore di angoscia per lui

Leggi su howtodofor

(Di sabato 19 agosto 2023), racconto agghiacciante da parte dell’amatissimo divulgatore scientifico. ” Ho rischiato di morire”. I suoi estimatori sono seriamente preoccupati. Dopo la scomparsa del suo stimato e amato papà Piero,, con il cuore ancora spezzato in mille pezzi, è ritornato a farci compagnia sul Piccolo Schermo nel corso di questa calda e assai imprevedibile estate. Solitamente a farlo era il suo genitore con il mitico Quark. In moltissimi hanno sostenuto che per loro, fin da quando erano ragazzi, estate faceva in qualche maniera rima con quel programma. Tuttavia, per una forma di grandissimo rispetto nei confronti del compianto genitore, ha deciso di non prendere le redini della sua storica trasmissione, come ha rivelato più volte, così come durante la sua partecipazione a Che Tempo ...