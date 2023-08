Albania | Meloni | “Italiani fuggiti dal ristorante | ho pagato io il conto”

(Di sabato 19 agosto 2023) ROMA – Giorgiaè tornata sull’episodio deldi unalbanese saldato dall’ambasciata italiana a Tirana. “Mentre mi trovavo in– ha scritto la presidente del Consiglio su X – il primo ministro Rama mi racconta la storia di 4che in undel posto erano scappati senza pagare il. Il ristoratore, dopo che le immagini della fuga erano diventate virali, aveva detto che era comunque felice perché i nostri connazionali avevano mangiato bene ed erano rimasti contenti. Mi sono vergognata, perché l’Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all’estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri. Allora ho deciso di chiedere all’ambasciatore di ...

"Mentre mi trovavo inil Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto ... Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia. "Eppure - ...La presidente del Consiglio Giorgiaha affidato ai social il suo chiarimento su quanto accaduto insul caso del conto non pagato da alcuni connazionali , andati via da un ristorante di ...Una vera e propria lezione di stile. Il presidente del Consiglio, Giorgia, torna sul caso degli italiani che sono scappati da un ristorante albanese senza pagare il ...mi trovavo in', ...

Conto non pagato in Albania, Meloni attacca l’opposizione: “Preferisce un’altra Italia. Io mi sono vergognata… la Repubblica

Giorgia Meloni si “è vergognata” per il conto non saldato dai turisti italiani in Albania. Per questo motivo ha chiesto all’ambasciatore “di andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente”, le ...«Mentre mi trovavo in Albania il Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto». Inizia così ...