Albania | Meloni | italiani fuggiti da ristorante | ho pagato io conto

Il presidente del Consiglio Giorgiatorna in Italia agguerrita. E pubblica un tweet a proposito del conto pagato al posto dei turisti italiani fuggiti da un ristorante insenza pagare. Alcuni esponenti dell'opposizione ...'Mi sono vergognata per i turisti che non hanno pagato inGiorgiaè tornata sull'episodio del conto di un ristorante albanese saldato dall'ambasciata italiana a Tirana. "Mentre mi trovavo in- ha scritto la presidente del Consiglio su X - il primo ...

La premier Meloni difende la sua scelta di pagare il conto del locale in Albania dopo la fuga dei turisti italiani. Con un post sui canali social, la presidente del Consiglio ha spiegato la ...Giorgia Meloni si "è vergognata" per il conto non saldato dai turisti italiani in Albania. "L"Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all'estero per queste cose, che non ...