Albania dopo il conto pagato da Giorgia Meloni | “E’ una buona e severa madre di famiglia” Opposizione si irrita

(Di sabato 19 agosto 2023) Sono finiti in un barattolo di vetro, nella credenza del ristorante Guva Mangalem di Berat, i soldi (non più di 80 euro) con cuiha saldato ildei turisti italiani che hanno mangiato a sbafo. "Resteranno lì come ricordo straordinario e anche contro il malocchio", fa sapere la titolare derubata

19/08/2023 - 20:00 "Mentre mi trovavo inil Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto. Il ristoratore,che le immagini della fuga erano diventate ...A denunciare l'accaduto - a pochi giorni dall'episodio analogo accaduto a Tirana in, ... Le immagini mostrano due persone che,avere consumato, scappano in due diverse direzioni. Una delle ...Una storia rimbalzata su tutti i social, in Italia e inche la presidente del Consiglio ha richiesto all'ambasciatore Bucci di coprire la spesa, 80 euro in tutto, per riparare alla ...

Meloni su conto saldato in Albania: "Mi sono vergognata e ho pagato, assurde le polemiche" Sky Tg24

Poco dopo arriva il post su Facebook dei titolari del ristorante ... E infine i ringraziamenti alla premier e un omaggio all'Italia e all'Albania con le bandiere dei due Paesi uno accanto all'altra.La notizia l’ha data l’indomani l’ambasciata a Tirana, specificando tre ore dopo il primo comunicato che “il pagamento ... La premier dovrebbe tornare in Albania il 16 ottobre per il vertice annuale ...