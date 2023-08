Al via le vendite del Calendario della Polizia di Stato 2024

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 19 agosto 2023) Caserta. Ilistituzionale è uno tra i progetti editoriali più rappresentativi dell’attività di comunicazionedi, coniugando il racconto per immagini dell’attività operativa con la bellezza degli scenari naturali ed artistici che vengono scelti di volta in volta come “sfondo” dei poliziotti al lavoro. Senza dimenticare le finalità solidali, da sempre legate all’aiuto a bambini meno fortunati ed alle loro famiglie. Negli ultimi anni ilrealizzato da diverse categorie di autori: fotografi molto celebri, fotoreporter di fama internazionale, fumettisti e poliziotti-fotografi. Per illadiha scelto il fotografo Massimo Sestini, vincitore nel ...