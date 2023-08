Luglio, Ti amo: tanti i successi nati in Toscana. Fece scalpore la disputa su dove fosse la rotonda sul ...#3 'a la playa' - Michael & Johnson Righeira Tormentone per eccellenza, il primo successo dei ... vento radioattivo e acque fluorescenti Eppure il tutto viene "insabbiato" dalaccattivante ...Il 21 Agosto si ballerà aldi grandi successi come L'estate sta finendo o No Tengo Dinero con il concerto di Johnson Righeira , per celebrare i 40 anni dia La Playa. Il 2 settembre unica ...

Al ritmo di Vamos a bailar e Furore Amarcord dei tormentoni estivi LA NAZIONE

Oggi i protagonisti sono Annalisa, Angelina Mango e i Kolors. E oltre alle strofe musicali ci sono i video che ti bersagliano sui telefonini. Ma il tormentone estivo della canzone italiana è vecchio c ...