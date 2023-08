Ai domiciliari per maltrattamenti alla ex | picchia il padre e viene arrestato

(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGià aipernei confronti della ex moglie, un 36enne di Acerra (Napoli) è finito in manette per una violenta aggressione ai danni del. L’uomo durante una discussione nata per motivi banali, hato violentemente il, provocandogli una contusionesp. La madre ha provato a separarli ma non è stata in grado di arginare la rabbia del figlio. Così ha composto il 112. I carabinieri della stazione di Acerra sono arrivati in pochi minuti e hannoil 36enne. Ora è in carcere, in attesa di giudizio. Secondo quanto accertato dai militari, violenze di questo tipo erano all’ordine del giorno. L'articolo proda Anteprima24.it.

I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestatodetenzione di droga a fini di ... Il 50enne è finito in manette ed è ora ai, in attesa di giudizio.... giunti sul posto, hanno arrestato e messo ail 57enne con le accuse di atti persecutori e resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.ricevere le nostre notizie in tempo ...... in una curiosa coabitazione tra i conservatori monarchici e Thaksin, chedue decenni è stato ...nuova legge che concede ai condannati ultrasettantenni di scontare la pena agli arresti. .

Sette case per anziani e servizi domiciliari, 2 milioni per il progetto finanziato dal Pnrr MonzaToday

Già ai domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex moglie, un 36enne di Acerra (Napoli) è finito in manette per una violenta aggressione ai danni del padre. L'uomo durante una discussione ...I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un ... Il 50enne è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.