“Ahia | è successa una brutta cosa” Serena Enardu e Pago | tutti allarmati dalla notizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Poco più di due anni fa i fan disono esplosi di gioia, quando hanno annunciato il ritorno di fiamma. Dopo aver avuto diversi problemi di coppia, hanno deciso di continuare a vivere insieme il loro amore. Ora, improvvisamente, sarebbe accaduto qualdi preoccupante che sta mettendo in ansia i loro ammiratori. Avevano scelto parole ben precise per soffermarsi sul fatto che avessero ricominciato a frequentarsi. Era infatti stato detto: “Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale. Perché abbiamo il forte desiderio di stare insieme. Allora ci siamo arresi a questa situazione, che è veramente inevitabile”. Ma ora l’ultima segnalazione suè certamente ...