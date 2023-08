(Di sabato 19 agosto 2023) La AEW ha vissuto 24 ore di paura, subito dopo la notizia dell’arresto di Cash Wheeler di cui vi abbiamo dato conto nella serata di ieri. Il perché è presto detto: All In è dietro l’angolo e l’incontro tra gli FTR e gli Young Bucks è uno dei piatti forti della lunga serata che attende i fan in quel di Londra. Ma il “peggio” sembra scongiurato. Durante la puntata di Rampage di ieri notte, la stessa federazione ha annunciato infatti la presenza degli AEW World Tag-Team Champions stanotte, a, dopo la deposizione di ieri dello stesso Wheeler, che è stato scarcerato e non interdetto ai viaggi internazionali, in attesa di processo. Sia lui che Dax Harwood parleranno al pubblico durante lo show su TNT mentre un ultimo confronto con i Bucks si avrà nel prossimo episodio di, l’ultimo prima del super evento di Wembley. Ecco qui di ...

AEW: Gli FTR saranno a Collision (e Dynamite), scongiurata la loro assenza ad All In Zona Wrestling

Gli FTR parteciperanno alla prossima puntata di AEW Collision nonostante il recente arresto di Cash Wheeler arrivato venerdì.Era nell'aria da settimane e finalmente è arrivata l'ufficialità. La AEW ha battuto il record della WWE a WrestleMania 32: per All In sono stati venduti 80.846 biglietti contro gli 80.709 staccati nel ...