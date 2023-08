Addio ‘sor Carle’ | con Mazzone se ne va via il record nazionale di panchine Guidò anche il Catanzaro

(Di sabato 19 agosto 2023) Il primatista di, veterano dei tecnici, 'padre' adottivo di tanti calciatori. L’immagine della corsa sfrenata di Carlosotto la curva avversaria dopo un pari in Brescia-Atalanta , a sfogare la rabbia per gli insulti ricevuti, lo ha inseguito a dispetto di una carriera a schiena dritta, povera di risultati eclatanti ma ricca di riconoscimenti personali. Ma con la morte di,...

Quanti momenti si ricorderanno della quasi quarantennale carriera di Carlo Mazzone , dettoCarletto oMargara , andatosene sabato 19 agosto all'età di 86 anni al termine di una vita in tuta , ...... bensì anche in quello dei tantissimi avversari cheCarletto ha incrociato sui campi. Genuino, spontaneo e sportivo, Mazzone nel calcio non ha avuto nemici, ricevendo spesso e volentieri applausi ...Non solo perché 'Magara' è stato uno dei più apprezzati e amati allenatori italiani, ma anche per la genuinità e la passione sana e vera che metteva nel suo lavoro. Una passione raccontata in un ...