Addio Mazzone | il romanista che “regalò” uno scudetto alla Lazio

(Di sabato 19 agosto 2023) All’età di 86 anni, a Ascoli Piceno è morto oggi, sabato 19 agosto, Carlo. Un allenatore di calcio, un “mister”, come si dice oggi, amato dai suoi tifosi e avversari, unamato addirittura dai laziali, soprattutto da quando,guida del Perugia, riuscì a sconfiggere la Juventus nell’ultima di campionato “regalando” il 4 maggio del 2000 lo. «Per far vincere loci voleva un» diceva sfottendo i rivali biancocelesti. Del calcio è stato interprete, cantore, regista, ispiratore e figura fondamentale. Ma ne è stato anche attore capace di strappare un sorriso con la sua romanità schietta, quel suo accento spiccato e mai nascosto perché per lui Roma era come ...