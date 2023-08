Addio Carlo Mazzone | stasera l' Ascoli esordirà in campionato a Cosenza e giocherà con il lutto al braccio

(Di sabato 19 agosto 2023) L'diha scosso il mondo delle calcio. In particolar modo le piazze che lo hanno "vissuto" da allenatore. Tra queste,. Come riporta picenotime ,, in occasione della prima partuta ditra ile i bianconeri, che si disputerà al "Marulla" (fischio d'inizio alle 20,30) gli ospiti giocheranno con ilal. L'allenatore più amato nella storia...

Mazzone e le sue 792 panchine ufficiali in Serie A - record di sempre - fanno 795 se ... poco prima del passo d', a Livorno. Daje Carlè , come da striscione epocale in curva all'Olimpico. Il ...Il primatista di panchine, veterano dei tecnici, padre adottivo di numerosi calciatori aveva 86 anni. L'immagine della sua corsa sfrenata sotto la curva avversaria dopo un pari in rimonta in Brescia - ...L'nel giorno della prima giornata di campionato. Quasi uno scherzo del destino perMazzone , che non ha mai smesso fino all'ultimo giorno di seguire quel calcio che è stato sempre tutta la ...

Conosciamolo meglio Carlo Mazzone è stato un noto allenatore italiano nel mondo del calcio, la cui carriera si è estesa per decenni e ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo. Nato il 19 ...In diretta su Tgcom24, il direttore editoriale Paolo Liguori ricorda Carlo Mazzone. Lo storico allenatore di calcio e recordman di panchine in serie A è scomparso oggi all'età di 86 anni. "Voglio rico ...