“Addio all’estate” Meteo | si abbatte il ciclone Poppea sull’Italia | temporali | grandine e neve

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) In arrivo una grossa novità per quanto riguarda le previsioniin Italia. Sta per giungere sul nostro territorio il, che farà terminare forse definitivamente la stagione estiva. Siamo ancora nel pieno dell’estate, con temperature sopra la media a causa della presenza dell’antiNerone, che sta facendo boccheggiare milioni di connazionali. Infatti, per ancora altri giorni avremo fortissimo caldo e rischio ricadute sulla salute della popolazione. In particolare, come ricordato dal sito Leggo, Nerone provocherà ancora temperature intorno ai 39-40 gradi ad Alessandria, Bolzano, Caserta, Ferrara, Firenze, Oristano, Pavia e Pistoia. Non se la passa bene nemmeno la città di Milano con i suoi 37 gradi e per le giornate del 19 e 20 agosto sono 8 le città col bollino rosso. Ma le previsioni mete del ...