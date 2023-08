Addio al “sor Carletto” | morto Mazzone | l’allenatore amato da tutti Uomo vero di un calcio d’altri tempi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 19 agosto 2023) Non c’era undelche non amasse. Geniale, innovativo, sanguigno, pulito, leale fino all’insimile, profondamente romano e romanista. Se ne è andato proprio oggi a 86 anni e mezzo, poche ore prima dell’inizio del campionato. Una lunga carriera, caratterizzata da successi sin dalle serie inferiori, dall’avere lanciato in serie A Francesco Totti finendo ad allenare il duo Baggio-Guardiola nel Brescia di Corioni per il quale fece quella memorabile corsa in curva a Bergamo dopo che era stato insultato per tutta la partita.e i numeri Discreto giocatore, sorviene ricordato più come allenatore. Inizia prestissimo, a 31 anni, nell’Ascoli di un altro indimenticabile, Costantino Rozzi. Porta la squadra dalla C alla A, poi arriva ...