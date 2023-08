Addio a Roberto Colaninno | morto a 80 anni l’imprenditore che rilanciò la Piaggio

Un cerchio dove dentro resta lo choc per le dimissioni diMancini, ma anche lo scatto in avanti di una Figc che, un minuto dopo l'improvviso, si è sintonizzata sul nome più logico e ...L'annuncio arriva dopo giorni convulsi fra le improvvise dimissioni diMancini e il lungo ...allenatore per una particolare clausola di non concorrenzialità stipulata nel momento del suo...... ritorneranno le Veneri anche se ci sarà unspiazzante , Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarà in guerra negli affari con Umberto Guarnieri (Farnesi) e Tancredi di Sant'Erasmo (...

Morto Roberto Colaninno. Lo scalatore di Telecom e patron di Piaggio aveva 80 anni Milano Finanza

È morto Roberto Colaninno. L’imprenditore mantovano aveva 80 anni. Dopo gli esordi nel 1969 alla Fiaam e la carriera all’Olivetti, il suo nome è legato soprattutto alla scalata alla Telecom del 1999 e ...Addio a Roberto Colaninno. È morto a 80 anni uno dei principali protagonisti della finanza e dell’industria italiana degli ultimi 50 anni: dagli esordi sono nel 1969 alla Fiaam, azienda mantovana di ...