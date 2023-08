Addio a Carlo Mazzone | un grande allenatore

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 agosto 2023)era un uomo a cui era facile volergli bene. Un po' perché non s'è mai macchiato del peccato che, almeno in Italia, rende antipatiche anche le persone simpatiche, ossia la vittoria, un po' per il suo modo di essere e vivere il calcio: ruspante, come era il pallone, non solo italiano, sino a qualche decennio fa, un racconto per lo più provinciale, almeno nei suoi protagonisti.è morto oggi a 86 anni, nel giorno nel quale la Serie A riparte per una nuova stagione senza una favorita. Era personaggio senza volerlo essere, o meglio senza imporselo. Uno che diceva le cose senza tanti giri di parole, diretto, come a volte è difficile essere. Era difficile allora, ai suoi tempi, è difficile oggi, dove le relazioni, il non dispiacere sono doti che ognideve avere per ...