Addio a Carlo Mazzone | l’allenatore aveva 86 anni

(Di sabato 19 agosto 2023) Nel giorno che segna l’inizio della Serie A 2023/24, ecco la notizia che mai nessuno avrebbe voluto sentire:, storico allenatore del nostro calcio, si è spento all’età di 86. L’ex mister è stato uno dei protagonisti del nostro movimento sportivo sedendosi su panchine importante impreziosendole con la sua competenza e con i suoi modi gentili ed esilaranti. È un giorno davvero molto triste per tutto lo sport nostrano., una carriera interamente dedicata al calcio (Goal.com)Tecnico amato e apprezzato da tifoserie amiche e rivali,ha segnato un’epoca importante del nostro calcio allenando nel periodo di massimo splendore della nostra Serie A. Gli inizi ad Ascoli, per poi girare mezza Italia mettendosi a disposizione sulle ...

