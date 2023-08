Addio a Carlo Mazzone | il leggendario allenatore aveva 86 anni

Commenta per primo A 86 anni , nel giorno dell'avvio del nuovo campionato di Serie A , se n'è andatoMazzone . L'allenatore ha attraversato 60 anni di calcio italiano, raccogliendo affetto e ammirazione da addetti ai lavori, calciatori e tifosi. Gli stessi che ora gli tributano l'ultimo omaggio.Mazzone è intitolata dal 2019 la Tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo del Duca della città marchigiana. Romano e tifoso della Roma lanciò in serie A un giovanissimo Francesco Totti."Io sono come Trap, solo che i miei scudetti sono le salvezze" .Mazzone , mister 792 panchine in serie A, rinomato per la sua autoironia e la sua concretezza, è morto oggi all'età di 86 anni Gli esordi di Mazzone sulla panchina Mazzone, nel 1959, all'età di ...

Addio a Carlo Mazzone, storico allenatore RaiNews

Poco fa è scomparso lo storico allenatore Carlo Mazzone. L'ex tecnico si è spento all'età di 86 anni. La Lazio ha voluto esprimere è il proprio cordoglio per la sua scompa ...Ma è come uccidere la propria madre." Il suo addio lascia un vuoto nel cuore dei tifosi giallorossi, che continueranno ancora ad omaggiarlo e a cantare il suo nome più forte che mai. Calcio in lutto, ...