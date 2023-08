Addio a Carlo Mazzone | aveva 86 anni Se ne va il decano degli allenatori | suo il record di panchine in A

E' morto a 86 anniMazzone , lutto nel mondo del calcio. L'allenatore, conosciuto e amato come Carletto, deteneva il record di panchine in serie A: 792 ufficiali con cinque spareggi. Mazzone si è spento oggi ad ...Amato e apprezzato da tutto il mondo del calcio, ma soprattutto dai giallorossi che ha allenato dal 1993 al 1996. Una carriera lunghissima la sua. Nato nella capitale nel 1937, aveva mosso i suoi ...ROMA. Nel giorno in cui scatta il campionato, una tremenda notizia scuote il mondo di calcio. All'età di 86 anni è mortoMazzone, una vera e propria istituzione dei tecnici italiani: nato a Roma, classe 1937, Mazzone ha guidato tra le altre la Roma e il Brescia, collezionando nella sua lunghissima carriera la ...

Addio a Carlo Mazzone, storico allenatore RaiNews

Leccezionale Salento ha avuto il piacere ed il privilegio di realizzare nel 2015 un’intervista con Carlo Mazzone in cui salutava Lecce ... da parte della nostra redazione per la grave perdita. Addio e ...Da oggi il calcio italiano è più povero: a 86 anni è morto Carlo Mazzone, per tutti Carletto, uno dei più longevi tecnici italiani, amatissimo dai suoi tifosi e ...