Addio a Carlo Mazzone | allenatore e maestro di calcio

Leggi su velvetmag

(Di sabato 19 agosto 2023) È morto il 19 agosto ad Ascoli Piceno, storicoromano dell’Ascoli e di tante altre squadre, come la Roma stessa.didi talenti assoluti, da Roberto Baggio e Francesco Totti,aveva 86 anni. Conosciuto come Sor Carletto, era il detentore di record di panchine in Serie A: 792 quelle ufficiali, 797 considerando anche i cinque spareggi. Nel 2019 gli avevano intitolato la nuova tribuna Est dello stadio Del Duca di Ascoli e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame delitaliano.. Foto Ansa/Giorgio BenvenutiUn padre per ilnostrano È stato dunque primatista di panchine e veterano degli allenatori italiani. Ma anche ‘padre’ adottivo di tanti ...