Addio a Carletto Mazzone | l' allenatore simbolo del calcio italiano

(Di sabato 19 agosto 2023) E' morto a 86 anni Carlo, lutto nel mondo del. L', conosciuto e amato come, deteneva il record di panchine in serie A: 792 ufficiali con cinque spareggi.si è spento oggi ad Ascoli Piceno, dove nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca. Nel suo palmarès anche l'inserimento nella Hall of Fame del

Addio Carletto Mazzone: lo storico allenatore aveva 86 anni Radio Time

Addio a Carlo Mazzone, lo storico allenatore ex Roma aveva ... Non solo, anche Roberto Baggio al Brescia uno dei talenti che sono stati sotto la sua guida. Conosciuto come ‘Sor Carletto’ o ‘Er magara’ ...E' morto a 86 anni Carlo Mazzone, lutto nel mondo del calcio. L'allenatore, conosciuto e amato come Carletto, deteneva il record di panchine in serie A: 792 ufficiali con cinque spareggi. Mazzone si è ...