Addio a Carletto Mazzone | allenatore trasversale e ultimo baluardo di un’altra epoca del calcio

(Di sabato 19 agosto 2023) Amato, apprezzato, e non solo dalle tante piazze che hanno avuto la fortuna e il privilegio di accoglierlo sulla propria panchina, ma in mododall’interoitaliano. Carlo, sorper tutti, era l’verodidel, e con la sua scomparsa a 86 anni se ne vanno decenni esaltanti del pallone che fu ed episodi iconici che per la verità resteranno scolpiti nell’immaginario di tutti gli appassionati.si è spento ad Ascoli Piceno a 86 anni, lui che era nato a Roma e che per la sua genuinità e la grinta che metteva in quello che era sì il suo lavoro, ma soprattutto la sua vita, visto che è e probabilmente resterà il tecnico italiano con più panchine in ...