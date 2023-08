Addestramento in località segreta Piloti ucraini si esercitano per gli F16

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 agosto 2023) E' iniziato l'deiin vista della consegna dei caccia F16 all'Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, precisando che per la consegna degli aerei da guerra occidentali bisognerà probabilmente attendere alcuni mesi. Il ministro del governo di Kiev, intervistato da "24 Kanal" ha aggiunto che anche ingegneri e i tecnicistanno ricevendo l', ma non ha precisato dove si stanno svolgendo le attività. Il via libera agli F16 per l'Ucraina è arrivato ieri con il nulla osta degli Usa a Danimarca e Olanda, che effettueranno la consegna. Non è ancora chiaro quanti F16 arriveranno ma il governo Zelensky sta preparando i propriper far sì che siano pronti a utilizzarli.