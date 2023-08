(Di sabato 19 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Si tratta di Giulia De, palleggiatrice classe 2005 e cresciuta nel Cervinara, che farà parte della prima squadra anche nella prossima stagione. Alla sua quinta stagione con l’, Giulia ha racimolato tante presenze in B2, diverse anche da titolare, oltre ad essere stata protagonista sia a livello giovanile e, lo scorso anno, anche con la formazione di I^ Divisione. Qualità indiscusse e impegno costante fanno di lei un elemento di sicuro affidamento per il tecnico Ruscello che potrà disporre di un reparto di palleggiatrici di ottimo livello, se si considera anche l’arrivo di Gernone: “Sono contenta di trascorrere un altro anno qui, non vedo l’ora di iniziare, ci aspetta una stagione intensa, in bocca al lupo a noi“. Continua quindi con un’altrala ...

Accademia Volley, arriva la conferma di De Santis anteprima24.it

