Accadde oggi | 19 agosto 14 d C | muore l’imperatore Ottaviano Augusto

il 19 agosto, da qui la scelta di far coincidere la Giornata mondiale con una data simbolo ... Onu: inaccettabile dover ridurre gli aiuti a milioni di personele operazioni umanitarie ...Un po', per fare una concessione ai detrattori dell'ultimo Csx, comequando per ragioni ben ...il pericolo di compromissione nell'attività politica - ecco il nesso forte con la storia di- ..., l'almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 480 a. C. " Battaglia delle Termopili, l'esercito greco ferma i Persiani alle Termopili (...

Accadde Oggi 18 agosto: un prete lascia 800.000 euro alla badante. "Mi ami Ma quanto mi ami", polemiche per lo ... Il Riformista

Un ragazzo ha provato a sfondare la porta di vetro della casa della ex ed è morto dissanguato: è accaduto nella serata di ieri venerdì 18 agosto a Voghera, in provincia di Pavia. Tragedia nella serata ...Una carezza, poi un'invito in piscina, poi le chiavi dell'ufficio. Le attenzioni indesiderate da parte di due docenti dell'Università di Pisa nei confronti di alcune studentesse ...