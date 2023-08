Abbronzatura perfetta anche a settembre | l’alleato beauty da avere

Leggi su 361magazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Pelle luminosa e tintarelle. Il prodotto must have di fine estate come insegnano le star Pelle levigata, luminosa e super abbronzata. Le star ci insegnano che imparare a gestire la tintarella ottenute nei mesi estivi è fondamentale per mantenere un aspetto sano e luminoso durante il periodo autunnale. Le celebrities ricorrono spesso a rimedi fai da te o a prodotti iper performanti per evitare i danni causati dalle lampade abbronzanti. Pop star come Jennifer Lopez e Dua Lipa non rinunciano infatti al loro incarnato dotato applicando mattina e sera creme e sieri specifici per massimizzare la carnagione dorata o chocolate. Per testare in un range economico adatto a tutte le teschi, arriva in aiuto Bottega Verde con una crema must have da utilizzare dopo le vacanze per tutta la stagione ...