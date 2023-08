A Villa Amendola arriva la Scuola di Stregoneria

L'ultima tappa è prevista alle Grotte di, in via dei Due Principati, altra pietra miliare della riscoperta città sotterranea di Avellino. 'Il successo di pubblico e l'alto gradimento ...In Piazza Duomo 'La mmuina band'; in Corso Manfredi Beat Rock band: al Concertino della... Via De Cesare, Piazza Tribunali, Via San Domenico, Via IV Novembre, Corso Garibaldi, Via, Via ...... invece, già stati ultimati i lavori di restauro dell'affresco sul soffitto dello scalone di... - Facciata vetrata lato nord (via): la Soprintendenza chiede, come da parere espresso, che ...

I bambini scoprono la magia, a Villa Amendola arriva la Scuola di ... Irpinia24

Nello storico edificio di via dei Due Principati, l’evento destinato ai maghetti e alle streghette della città dai tre anni in su.Avellino – I bambini scoprono la magia. Domani, 20 agosto, dalle ore 18 alle 19:30, “Villa Amendola” ospiterà i piccoli dai 3 anni in su per un appuntamento straordinario con la “Scuola di Stregoneria ...