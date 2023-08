A San Siro l’Inter sfida il Monza da trasferta | solo Napoli e Lazio hanno fatto più punti fuori casa nel 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) Un’Inter tutta nuova contro ildegli ex. La prima giornata di campionato offre subito l’incrocio tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i biancorossi di Raffaele Palladino, che si presentano a Sancon una doppia motivazione: riscattare la cadutalinga in Coppa Italia contro la Reggiana e confermarsi macchina dain. Parlano i numeri: nel(26) e(23)guadagnato piùindel(22 in 12 gare) in Serie A. Elo sa bene, visto che lo scorso 15 aprile fu Caldirola a decidere il match di San. Oggi i biancorossi si presentano con due ex: Gagliardini e ...