A che ora corre Jacobs la semifinale ai Mondiali? Programma esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023) Marcellsi è qualificato con il brivido alle semifinali dei 100 metri ai2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico, al rientro in gara dopo un paio di mesi dall’unica uscita stagionale all’aperto (10.21 a Parigi in Diamond League), è sembrato lontano dalla forma dei giorni migliori e ha concluso la propria serie al terzo posto con il tempo di 10.15, riuscendo comunque a staccare il biglietto per il prossimo turno della rassegna iridata. Il Messia dell’atletica tricolore tornerà in pista a Budapest (Ungheria) nella giornata di domenica 20 agosto. Le semifinali andranno in scena a partire dalle ore 16.35, ma non si sa ancora l’orarioin cui vedremo all’opera Marcell. La composizione delle tre semifinali, l’orario preciso e gli avversari dell’azzurro verranno svelati nella tarda serata ...