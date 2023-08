5 make up di tendenza da sfoggiare nelle notti d’estate

(Di sabato 19 agosto 2023) Leestive sono magiche. Fresche e piene di vita, incoraggiano a uscire e divertirsi, ma anche a sentirsi audaci e coraggiosi. Colori, scintillii, linee grafiche: il trucco dell’estate 2023 non teme di osare e, soprattutto, di reinventarsi continuamente. Da TikTok a Instagram,up artist e celeb condividono beauty look perfetti per valorizzare gli effetti del sole sulla pelle, giocando con texture e nuance sempre diverse. Reinterpretazioni e varianti adatti a diffondere sul viso una luce calda e soffusa, ma anche ad aggiungere pennellate di colore più vitali e vitaminiche, che possano accendere l’abbronzatura. L’ispirazione può giungere da qualsiasi cosa. Il LatteUp, ad esempio, guarda alle dolci sfumature del cafè au lait per tingere occhi, labbra e viso con marrone e caramello. Il Mermaidcore, invece, esplora nuovi ...

QUALI SONO LE PALETTE OCCHI ESTATE 2023 PER UN- UP DILe palette occhi estate 2023 riprendono i colori della bella stagione per realizzare- up che seguono gli ultimi trend. I colori vitaminici durante l'estate sono i più ...... super resistente per unup che dura tutto il giorno. Vediamo insieme, all'interno di questo articolo, di saperne di più su questo prodotto sempre più di. Gli ombretti liquidi ...... in effetti con il caldo e il sudore c'è la possibilità che ilup cominci a sciogliersi e a ... Quello nella tonalità rosa è diventato subito disui social, perché ravviva e illumina lo ...

Un attimo di luce soffusa e calda, che avvolge tutto ciò che incontra con una delicatezza eterea, e che il Golden Hour Make Up si propone di ricreare attraverso giochi cromatici leggeri e dorati, che ...Le tendenze make-up del momento puntano particolare attenzione sulla bocca, che è posta in primo piano grazie a finish specchiati e a giochi di luci e ombre, che ne accentuano la sensualità. Se però l ...