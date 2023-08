44enne trovato morto con la testa fracassata a Pavia in casa di un' amica | risultava scomparso da giorni

(Di sabato 19 agosto 2023) 'TgCom24' riporta, secondo notizie in attesa di conferma, che in alcune zone dellasarebbero state rinvenute tracce di sangue . Per questo motivo i carabinieri, su disposizione della Procura, ...

Unè statomorto con la testa fracassata a Trivolzio (Pavia) in casa di un'amica A rinvenire il corpo è stata la stessa amica al risveglio. Per il momento non è dato sapere se il corpo ...La giovane ha dichiarato di averil corpo dell'amico al risveglio. Ma con il passare delle ... sarebbero state trovate distanti dal punto in cui è stato rinvenuto il corpo del. L'...Il cadavere delè stato trasportato all'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia: l'autopsia potrà chiarire se le lesioni al cranio siano compatibili con una caduta dalle scale. TI ...

Pavia, 44enne trovato morto a casa di un'amica: aperta un'indagine Sky Tg24

Sua sorella aveva pubblicato una foto del 44enne spiegando che il fratello si era “allontanato da casa con l’auto, una Fiat Panda bianca, intorno alle 17”. Per questo la sorella aveva fornito una ...I carabinieri di Pavia hanno avviato un’indagine sulla morte di Fabio Friggi, 44enne di Motta Visconti (Milano), trovato morto e con il cranio fratturato in casa di una sua amica a Trivolzio (Pavia).