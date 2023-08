Inoltre ''26hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan'', ha aggiunto il ministero.L'allarme "talpe" nell'esercito fa tremare Taiwan 'Incursione di 42e 8 navi da guerra': così il governo di Taiwan ha affermato di aver rivelato incursioni di mezzi da guerra...'Ventisei- prosegue Taipei - hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan'. E Taiwan mette nel mirino Pechino con un avvertimento molto chiaro: 'Sono irrazionali e ...

Taiwan, incursione di almeno 42 aerei cinesi: cosa sta succedendo Open

Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese ha lanciato oggi, sabato 19 agosto, pattugliamenti aerei e marittimi congiunti ed esercitazioni militari della marina e ...Per Pechino le esercitazioni militari servono come monito alla collusione degli indipendentisti di Taiwan con elementi stranieri e le loro provocazioni. Taiwan: "Invieremo forze adeguate in risposta a ...