36 domande e 45 minuti per innamorarsi

(Di sabato 19 agosto 2023) Indipendenza, autonomia ed empowerment: sono questi i capisaldi di una società che giorno dopo giorno ci invita a diventare sempre più consapevoli del nostro valore. Carriera e lavoro, interessi e passioni, benessere personale, fisico ed emotivo: noi donne possiamo e dobbiamo fare tutto ciò che vogliamo. Ma di questi tempi, dove neanche il ticchettio di un orologio è più in grado di seguire le leggi del tempo, chi ha più spazio per l’amore? Le più disilluse e le meno romantiche sostengono che non abbiamo bisogno di questo sentimento per vivere, perché in fondo è anche vero che da sole sappiamo bastarci. D’altro canto, però, sfido chiunque a trovare da qualche parte nel cuore, magari nascosto negli angoli più remoti, quel piccolo lampo di desiderio di condividere l’esistenza con qualcuno che è pronto solo ad esplodere. Perché no, nessuno può e deve rinunciare a una vita piena d’amore, ...