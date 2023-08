007 Usa | Controffensiva non raggiungera' gli obiettivi

(Di sabato 19 agosto 2023) Un po' di impazienza da parte degli alleati dell'Ucraina si era gia' percepita nei giorni scorsi, emerse in modi piu' o meno espliciti. Ora l'intelligence degli Stati Uniti rincara la dose, facendo ...

Un po' di impazienza da parte degli alleati dell'Ucraina si era gia' percepita nei giorni scorsi, emerse in modi piu' o meno espliciti. Ora l'intelligence degli Stati Uniti rincara la dose, facendo ...Leggi Anche Cina, misure risolute per il vicepresidente Taiwan inLeggi Anche: 'Caccia al malware cinese che può bloccare le operazioni militari' - 'È una bomba a orologeria' Le manovre ...Una nuova doccia fredda quella dell' intelligencepiombata a pochi giorni dalle querelle tra Kiev e la Nato: il capo di gabinetto, Stian Jenssen, aveva detto che l'Ucraina potrebbe alla fine ...

007 Usa: 'La controffensiva di Kiev non raggiungerà gli obiettivi' Agenzia ANSA

Un po' di impazienza da parte degli alleati dell'Ucraina si era gia' percepita nei giorni scorsi, emerse in modi piu' o meno espliciti. Ora ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 542. Il ministro della Difesa ucraino Reznikov ha annunciato che gli Stati Uniti hanno dato via libera alla fornitura di aerei F-16 da parte di Paesi Bassi e Dani ...