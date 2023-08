Zielinski | Napoli e Castel Volturno e la felicità | scelta controcorrente

(Di venerdì 18 agosto 2023) Piotrresta ale non va a giocare in Saudi Pro League, il centrocampista polacco ha scelto di rimanere in Serie A. Notizie Calcio– Ci sono scelte di vita importanti, una di queste l’ha fatta sicuramente Piotr, centrocampista di 29 anni dal talento immenso che paradossalmente non si è ancora del tutto visto in azzurro, nonostante abbia fatto già tantissime grandi cose.disteso sul prato dello Stadium al gol di Raspadori, resterà per sempre una immagine iconica, che fa capire quanto il polacco ci tenga alla maglia azzurra e quanto abbia investito, anche mentalmente, per la vittoria dello scudetto.allo Stadium dopo il gol di Raspadori.: rinnovo” La rivoluzione silenziosa del ...

Basta andare a leggere nel, per rendersene conto, da Di Lorenzo in su : e poi, a centrocampo, c'è la sintesi di un'idea, possibilmente rivoluzionaria. Quante cose sa fare, che non ......mentre Cuni sembra in leggero vantaggio su Borrelli ma nulla è ancora deciso al 100%, Natan ... Lobotka eci saranno. La terza maglia dovrebbe finire sulle spalle di Elmas. A meno di ...Piatto in mano e via, a succhiare le ultime gocce residue di questo ennesimo giro di boa agostano: ilsi tiene, ma questo non significa rinunciare a priori a Gabri Vega . Anzi, ...

Sky - Zielinski verso il rinnovo: ADL incontrerà l'agente dopo la gara di Frosinone Tutto Napoli

Il Napoli continua a lavorare in vista della nuova stagione, il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Uno degli obiettivi è certamente Koopmeiners. Ne parl ...Non è un caso infatti che meno di una settimana fa sia arrivato a Napoli, dallo Stade Reims ... Con le situazioni Mario Rui e Zielinski in stallo, tiene banco una questione che agita non poco i sonni ...