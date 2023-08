Zaniolo all’Aston Villa | è ufficiale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il Galatasaray cede l'azzurro in Inghilterra: le cifre dell'operazione E’, Nicolòè un giocatore dell’Aston. Il 24enne ex calciatore della Roma, reduce dall’esperienza in Turchia al Galatasaray, passa al club di Birmingham con la formula del prestito. “E’ stato raggiunto l’accordo con l’AstonFc Limited per il trasferimento temporaneo del nostro calciatore professionista Nicolòper la stagione 2023-2024 con opzione di riscatto condizionato. Secondo l’accordo, l’AstonFc Limited pagherà alla nostra società una commissione di trasferimento temporaneo di 5.000.000 di euro e un bonus condizionale di massimo 1.375.000 euro. La quota di trasferimento del calciatore è di 22.500.000 euro. Inoltre, il nostro accordo prevede bonus condizionati di ...