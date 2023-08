Xavi | «Ansu Fati al Madrid? È uno scherzo | vero?»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’allenatore del FC Barcelona,Hernández, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida Barcellona-Cádiz (due giorni prima della partita) «Abbiamo debuttato in una partita ufficiale a Montjuïc. Abbiamo bisogno di sostegno. Il pubblico è stato fondamentale per la squadra per ottenere due titoli. L’anno scorso abbiamo avuto delle difficoltà. Abbiamo giocato in casa e speriamo di dare una versione migliore che a Getafe e giocare meglio”. Lo schema offensivo del Barça «Vogliamo attaccare, generare spazi, estremi ben aperti, superiorità da dietro… La palla ferma è difficile, approfittano dei tiri. Ultimamente ci è costato, Sergio è un ottimo allenatore» Sulla sanzione di due partite «Non voglio dire di più perché non voglio generare altre polemiche. Sono stato molto chiaro a Getafe. Le vittorie, i pareggi o le sconfitte mi durano 24 ore. Sono concentrato su ciò ...