WWE | Roman Reigns ha raggiunto un altro importante traguardo come Campione

È la vittoria più importante della carriera per The Queen of Spades, mentre Ronda potrebbe aver lasciato laReigns vince il Tribal Combat The Tribal Chief batte il cugino Jey Uso nel Main ...L'evento principale della serata è stato traReigns e Jey Uso. Dopo aver visto il combattimento, Musk ha detto: "Vado con lacome mio stile di combattimento". In un precedente tweet Musk ...Il main event di SummerSlam, UndisputedUniversal Championship -Reigns vs Jey Uso La storia più affascinante di sempre, quella della Bloodline, è ormai al punto focale dell'arco narrativo. ...

WWE: Record su record per Roman Reigns Spazio Wrestling

For as many opponents Roman Reigns has conquered while Undisputed WWE Universal champion, several Superstars have yet to receive their rightful opportunity ...WrestleMania 37 was headlined by Roman Reigns vs. Daniel Bryan vs. Edge. Despite not winning, Edge's performance in the match was highly praised. Probably, Edge's best match in his second WWE run as ...